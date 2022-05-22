İstanbul'da ekspertizde çalıntı çıkan otomobil, yediemin otoparkına çekildi

Ekspertizde incelenirken çalıntı olduğu belirlenen otomobilin üzerinden 3 şasi numarası çıktı. Durumun polise bildirilmesinin ardından otomobil yediemin otoparkına götürüldü.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, dün öğlen saatlerinde, 7 ay önce Konya’dan satın aldığı otomobili başka birine satmak isteyen şahıs, geldiği ekspertizde beklemediği bir olayla karşılaştı.

Söz konusu otomobilin, hurdaya çıkmış başka bir aracın şase numarası ile piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Olay, ekspertiz ustalarının farklı şasi numaralarını fark etmesi ile ortaya çıktı.

Otomobil, yediemin otoparkına çekildi

İHA’nın haberine göre; şasi numarasının bir tanesinde hasar kaydı yoktur yazarken, diğerinde aracın hurdaya ayrılmış olduğu görüldü.

Yapılan incelemelerin ardından sahte şasi numaraları ile değiştirilen çalıntı otomobil, polis ekipleri tarafından yediemin otoparkına çekildi.

“Aracın benzinli olduğunu ama dizel bir kupa ile değiştirildiğini fark ettik”

Otomobilin çalıntı olduğunu fark eden ekspertiz ustası Ferdi Gökçe, şu ifadeleri kullandı:

“Bu araç 2017 model bir araç, bir alıcı, bir de satıcı tarafından ekspertiz yapılmak üzere buraya geldi. Bizden kapsamlı bir ekspertiz paketi istediler. Biz de aracı aldık, detaylı şekilde incelediğimizde bu aracın üzerinde iki ayrı şase numarasını fark ettik. Bunlardan bir tanesinde aracın hasar kaydı olmadığı, diğerinde ise aracın ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Daha da detaylı inceleme yaptığımızda aracın benzinli olduğunu ama dizel bir kupa ile değiştirildiğini fark ettik.





“Aracın hırsızlık malı olduğu ortaya çıktı”

Yani aracın hırsızlık malı olduğu ortaya çıktı. Satan arkadaş aracını 7 ay önce satın aldığını ve ekspertiz yaptırdığını söylüyor, elinde rapor olduğunu söylüyor ki bizde baktık gerçekten elinde o güne ait raporlar var. Onu da kandırmışlar belli. Bu araç çalınmış, çok büyükte bir kaza görünce, olmayacak hale gelince ikisini birleştirmişler adeta ve bugünkü satıcıya arabayı Konya’da satmışlar.”