İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ için para toplayan 6 şüpheli yakalandı Terör operasyonuna çıkan polis, El Kaide ve DEAŞ’a para topladıkları ileri sürülen 6 şüpheliyi yakaladı. İstanbul'un Arnavutköy, Sancaktepe, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerinde gerçekleştirilen baskınlar sırasında çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu.

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İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı birimler, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etmek” ve “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçlarıyla ilgili çalışmalar yürüttü.

Bu kapsamda DEAŞ ve El Kaide gibi dini istismar eden aşırı uç radikal örgütlere fon sağlamak amacıyla sosyal medya platformları üzerinden para toplayan 6 şüpheli saptandı.

Eş zamanlı baskın: 6 şüpheli yakalandı

Söz konusu örgütler adına para toplayan zanlıların yakalanması için dün sabah Arnavutköy, Sancaktepe, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zincirleme operasyonlarda 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Bu kişilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konuldu.

Ne kadar para toplandığı bilinmiyor

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şubeye götürüldü.

Yakalanan kişiler ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ederken, söz konusu örgütlere ne kadar para toplandığı ve aktarıldığı ise henüz belirtilmedi.