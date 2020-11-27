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- İstanbul'da elektrik kablolarının bulunduğu köprüden emekleyerek geçtiler
İstanbul'da elektrik kablolarının bulunduğu köprüden emekleyerek geçtiler
Kabloların bulunduğu demir köprüden geçen kadınların canlarını tehlikeye attığı o anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 27.11.2020 - 17:20
- Güncelleme : 27.11.2020 - 17:21
İstanbul Basın Ekspres yolu çevresinde bulunan birkaç kadın, Ayamama deresinin üzerinde kabloların bulunduğu demirden emekleyerek yolun karşı tarafına geçti.
CANLARINI HİÇE SAYDILAR
Dere üzerine kurulan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki demir köprüden ölüm tehlikesine aldırmadan geçen kadınlar yetkilileri harekete geçirdi.
İstanbul'da elektrik kablolarının bulunduğu köprüden emekleyerek geçtiler
TEL ÖRGÜLÜ ÖNLEM
Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile çektiği o anların sosyal medyada yer almasının ardından BEDAŞ ekipleri bugün geçişleri engellemek için çalışma yaptı.
Elektrik kabloları için kurulan iki demir köprünün çıkışları jiletli tel örgüler ile kapatıldı.