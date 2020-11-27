Kabloların bulunduğu demir köprüden geçen kadınların canlarını tehlikeye attığı o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Basın Ekspres yolu çevresinde bulunan birkaç kadın, Ayamama deresinin üzerinde kabloların bulunduğu demirden emekleyerek yolun karşı tarafına geçti.

CANLARINI HİÇE SAYDILAR

Dere üzerine kurulan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki demir köprüden ölüm tehlikesine aldırmadan geçen kadınlar yetkilileri harekete geçirdi.

İstanbul'da elektrik kablolarının bulunduğu köprüden emekleyerek geçtiler

TEL ÖRGÜLÜ ÖNLEM

Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile çektiği o anların sosyal medyada yer almasının ardından BEDAŞ ekipleri bugün geçişleri engellemek için çalışma yaptı.

Elektrik kabloları için kurulan iki demir köprünün çıkışları jiletli tel örgüler ile kapatıldı.