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    İstanbul'da elektrik kablolarının bulunduğu köprüden emekleyerek geçtiler

    Kabloların bulunduğu demir köprüden geçen kadınların canlarını tehlikeye attığı o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 27.11.2020 - 17:20
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 17:21
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    İstanbul'da elektrik kablolarının bulunduğu köprüden emekleyerek geçtiler

    İstanbul Basın Ekspres yolu çevresinde bulunan birkaç kadın, Ayamama deresinin üzerinde kabloların bulunduğu demirden emekleyerek yolun karşı tarafına geçti.

    CANLARINI HİÇE SAYDILAR

    Dere üzerine kurulan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki demir köprüden ölüm tehlikesine aldırmadan geçen kadınlar yetkilileri harekete geçirdi.

    İstanbul'da elektrik kablolarının bulunduğu köprüden emekleyerek geçtiler

    TEL ÖRGÜLÜ ÖNLEM

    Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile çektiği o anların sosyal medyada yer almasının ardından BEDAŞ ekipleri bugün geçişleri engellemek için çalışma yaptı.

    Elektrik kabloları için kurulan iki demir köprünün çıkışları jiletli tel örgüler ile kapatıldı.

    İstanbul da elektrik kablolarının bulunduğu köprüden emekleyerek geçtiler #1

    İstanbul da elektrik kablolarının bulunduğu köprüden emekleyerek geçtiler #2

    İstanbul da elektrik kablolarının bulunduğu köprüden emekleyerek geçtiler #3

    İstanbul da elektrik kablolarının bulunduğu köprüden emekleyerek geçtiler #4

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