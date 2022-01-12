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    İstanbul'da elektrikli battaniyeden yangın çıktı

    Sultanbeyli’de bir apartman dairesinde elektrikli battaniyeden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu.
    • İHA
    • 12.01.2022 - 09:53
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    İstanbul'da elektrikli battaniyeden yangın çıktı

    Sabahın erken saatlerinde İstanbul Sultanbeyli’de Abdurrahmangazi Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde 5 katlı binanın zemin katında bulunan evde, elektrikli battaniyeden dolayı yangın çıktı.

    Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

    Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

    Yangının çıktığı evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi,0 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    "İŞTEN YENİ GELDİĞİM SIRADA KOMŞUNUN EVİNDE YANGIN ÇIKMIŞ"

    Yangını gören mahalle sakini Ahmet Şahin, "Ben işten yeni geldiğim sırada komşunun evinde yangın çıkmış. Polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.” diye konuştu.

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