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İstanbul'da elinde iki poşet dolusu para olan adamı böyle gasbettiler

İstanbul'da elinde iki poşet dolusu para olan adamı böyle gasbettiler Para dolu iki poşetle bankadan çıkan adam aracına binmek üzereyken 2 kişi tarafından gasbedildi. 5 milyon liranın çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.