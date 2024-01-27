İstanbul'da bir gasp olayı yaşandı.
Zeytinburnu ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, içerisinde 5 milyon lira olan iki poşetle bankadan çıkan bir kişi kendisini bekleyen otomobile bindi.
Tam bu sırada kendisini takip eden silahlı 2 kişi otomobil içerisinde bulunan para dolu poşetleri alıp kaçtı.
Çelme takmaya çalıştı
Sokakta bulunan bir kişi durumu fark edip kaçan gaspçılara çelme takmaya çalıştı ancak başaralı olamadı.
Gaspçılar kaçarken, çevredekiler polis ekiplerine haber verdi.
2 gaspçı gözaltında
Olay yerine gelen polisler güvenlik kameralarını inceleyip şüphelileri tespit etti.
Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından 2 gaspçıyı yakalayarak gözaltına aldı.
"Silahı görünce parayı bıraktı"
Çevrede esnaflık yapan Yakup Bay, "2 kişilerdi ve ikisinin de elinde silah vardı. Maskeyi yüzüne indirerek vatandaşın elindeki parayı aldı. Silahı görünce de parayı bırakmak zorunda kaldı." dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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