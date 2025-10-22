İstanbul'da elinde tüfekle metrodan paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı

- Kadıköy Metro İstasyonu'nda elinde tüfekle video çeken A.B.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
- Elindeki tüfeğin oyuncak olduğu belirlenen A.B.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçti.
Elindeki tüfekle çevreyi rahatsız eden şahıs kıskıvrak yakalandı...
İstanbul'da Kadıköy Metro İstasyonu'nda elindeki tüfekle metroya binen kişi aynı zamanda olayı cep telefonuyla kaydetti.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından durumu ihbar olarak değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri metroda bulunan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
ELİNDEKİ TÜFEĞİ YOLCULARA DOĞRULTTU
Yapılan incelemelerde şüphelinin A.B.Ö. isimli kişi olduğu öğrenildi.
A.B.Ö.’nün elindeki tüfeği yolculara doğrulttuğu tespit edildi.
Polis ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheliyi Ümraniye’de yakalayarak gözaltına aldı.