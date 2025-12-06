İstanbul'da emlakçı 10 bin liralık komisyon için husumetlisinin oğlunu silahla vurdu

- Bağcılar'da bir emlakçı, komisyon tartışması nedeniyle Erdol G.'nin oğlu Furkan G.'yi çalıştığı markette silahla vurdu.
- Başından vurularak ağır yaralanan Furkan G. hastaneye kaldırıldı ve saldırgan kaçtı.
- Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul Bağcılar'da, evlerini satan Erdol G. ile satış işlemini yapan emlakçı arasında komisyon tartışması yaşandı.
Emlakçı, satıştan alması gereken 10 bin liralık komisyonun ödenmediğini öne sürerek baba Erdol G.'yi aradı.
MÜŞTERİ GİBİ DAVRANARAK SIRASINI BEKLEDİ
Ailenin büyük oğlu Mustafa G. ise komisyonu ödediğini söyledi.
Komisyonun ödenmediğini iddia eden emlakçı, bir süre sonra baba ve iki oğlunun işlettiği markete geldi.
Müşteri gibi davranarak alışveriş yapan saldırgan, kasanın bulunduğu bölüme gelip bir müşterinin arkasında bekledi.
BABA VE OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI
Emlakçı, ardından belinden çıkardığı silahla kasada duran Erdol G.'nin küçük oğlu Furkan G.'ye ateş etti.
Kurşunların isabet ettiği Furkan G., boynundan vurularak kanlar içinde yere yığıldı.
SALDIRGAN EMLAKÇI OLAY YERİNDEN KAÇTI
Saldırgan, olay sonrası etrafa ateş ederek kaçtı.
Ağır yaralanan Furkan G., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Silahlı saldırı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, saldırganın yaya olarak markete geldiği, raflardan ürün alarak kasaya yöneldiği ve bir müşterinin arkasında beklediği görüldü.
Şüphelinin, bu sırada belindeki silahı çıkarıp Furkan G.'ye ateş ettiği ve ardından kaçtığı anlar yer alırken polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.