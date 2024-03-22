İstanbul'da emniyet şeridinde dururken kazaya kurban giden sürücünün o anları Emniyet şeridindeki sürücüye çarparak ölümüne neden olan kamyon sürücüsü, aracını rüzgarın savurduğunu öne sürdü. Kazaya ilişkin görüntüler ise ortaya çıktı.

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DHA

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan ölümlü kazaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

TEM Otoyolu'nda sürücü Soner Aci ve oğlu Anıl Aci'nin bulunduğu otomobil arızalanınca emniyet şeridine çekildi.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen Sait İ.'nin kullandığı kamyon, önce otomobile ardından da Anıl Aci'ye çarptı.

Hayatını kaybetti

Kamyon 100 metre ileride dururken Anıl Aci, çarpmanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Anıl Aci'nin öldüğünü belirledi.

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Sait İ. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuzenler benzer kazada hayatını kaybetti

Öte yandan Anıl Aci'nin, bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan Eylem Tok olayında, oğlunun neden olduğu kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin kuzeni olduğu belirlendi.

Kuzenler benzer kazada can verdi.

O anların görüntüsü ortaya çıktı

Anıl Aci'nin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, sürücü Sait İ.'nin kamyondan inerek olay yerine gittiği ve çevredekilerin müdahale ettiği anlar da kameralara yansıdı.

Aracın son hali

Sağlık ekipleri ise Anıl Aci'nin hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekiplerinin kamyonda incelemelerde bulunduğu görülüyor.

Soner Aci'nin kullandığı otomobil ise çekildiği otoparkta cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"Birisine çarptığımı aracımın aynasından gördüm"

Sait İ.'nin ifadesinde, "Rüzgarın idaremdeki aracı hafif savurması sonucu aracım sağ tarafa doğru yani emniyet şeridine doğru savruldu. Sonrasında emniyet şeridinde bir araç olduğunu fark ettim ve aracı toparlamaya çalıştım. Ancak emniyet şeridindeki aracın sol yanına sürterek çarptım. Orada birisine çarptığımı aracımın aynasından arkaya baktığımda gördüm. Yolda herhangi bir ikaz bulunmamaktaydı." dediği öğrenildi.

Tehlikeli şerit değiştirme suçundan asli kusurlu

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi tarafından rapor hazırlandı. Raporda, yolcu Anıl Aci tali kusurlu sayılırken Sait İ.'nin otoyolda tehlikeli şerit değiştirme suçundan asli kusurlu olduğu belirtildi.

18 Mart Pazartesi günü tekrar mahkemeye sevk edilen Sait İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazada hayatını kaybeden Anıl Aci'nin, Eyüpsultan'da arızalanan ATV'nin arızasını kontrol ederken 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C.’nin çarpmasıyla hayatını kaybeden Oğuz Aci’nin kuzeni olduğu ortaya çıkmıştı

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)