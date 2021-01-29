İstanbul'da engelli genç, ailesinin altınlarını alarak kaçtı

17 yaşındaki zihinsel engelli Kader, hasta ailenin tüm birikimi olan altınları da alarak evden kaçtı. Genç kızın acılı anne ve babası ise kızlarının geri dönmesini bekliyor.

İstanbul’da yaşayan yüzde 70 zihinsel engelli olan Kader Karataş, ailenin iddiasına göre aynı mahallede yaşayan Erdal D. tarafından kandırılarak kaçırıldı.

Erdal D. genç kıza evden çıkarken ailesinin yıllardır ev alma hayaliyle biriktirdiği altınları da yanına almasını söyledi.

Erdal D. isimli adamın daha önce de ailenin evinin önüne gelerek Kader Karakaşın dışarı çıkmasını isteyerek bağırdığı ve camlara çeşitli cisimler atarak aileye rahatsızlık verdiği de öğrenildi.

“KIZIMI ZORLA KAÇIRDILAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağan’dan yardım beklediğini söyleyen anne Yıldız Karataş “Olay saatinde yatıyordum. İlaç sarstı biraz uyumaya çalıştım. İkizlerim ‘anne Kader çıkıyor peşinden koş’ dedi. Çok dalgın halde merdivenin başında kızımın peşindeydim. Bir baktım binanın bir arka sokağında kızımı arabayla zorla kaçırdılar." dedi.

"ALTINLARI DA YANINDA GETİRMESİNİ İSTEMİŞ"

Tüm birikimi olan altınları da kızının yanında getirmesini istediklerini söyleyen anne Karataş, "Kızımdan altınları da yanında getirmesini istemiş. Kızımın bir an önce eve dönmesini istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan bir yardım istiyorum. Kan kanseri ile pençeleşiyorum. Bir mahallenin içinde tanışmışlar. Bana hep yalan söyledi anne dedi abi kardeş gibiyiz dedi ama öyle olmadı. Yaşantımız sarsıldı. Şuan onun yanında görenler söylüyorlar. Bu çete başı gibi. Kızım için kapıyı pencereyi taşladı bağırdı komşular da biliyor zaten” şeklinde konuştu.



“ÇOK ZOR DURUMDAYIZ. SESİMİZİ DUYURMAK İSTİYORUZ”

Baba Yusuf Karataş ise, “Artık beynine girmişler açıkçası. Çok zor durumdayız. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Zeka geriliği vardı kızımda. Bende de akciğer KOAH hastasıyım. Bizi mağdur perişan ettiler“ dedi.

Kan kanseri olan anne Yıldız Karataş ve KOAH hastası olan baba Yusuf Karataş, kızlarının ve yanında götürdüğü altınların bulunması için yetkililerden yardım bekliyor.



