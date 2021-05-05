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    İstanbul’da engelli komşusunu darbetti

    Evinin önünde oturan engelli bir şahıs, komşusu tarafından “Karıma mı bakıyorsun?” denilerek darbedildi. Aldığı darbeler nedeni ile yerinden kalkamaz duruma gelen engelli şahıs, hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 05.05.2021 - 17:32
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 18:04
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    İstanbul’da engelli komşusunu darbetti

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Sefaköy İnönü Mahallesi’nde yürüyemeyen engelli bir şahıs, evinin önünde otururken komşusu tarafından rahatsız edildi.

    Engelli şahsın yanına gelen kişi, “Niye burada oturuyorsun, benim karıma mı bakıyorsun?” diye sordu.

    Engelli şahıs, kapısının önünde oturduğunu ve istediği yere de oturabileceğini söyleyince tartışma çıktı.

    MAHALLELİ AYIRMAYA ÇALIŞTI

    Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Engelli şahıs, komşusu ve yanındakiler tarafından darbedildi.

    Kavgaya tarafların aileleri de katılınca, mahalleli ayırmak için müdahale etti. Taraflar arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    İstanbul’da engelli komşusunu darbetti VİDEO

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Engelli şahıs, aldığı darbelerin etkisi ile yerinden kalkamaz duruma geldi.

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, şahsı hastaneye kaldırdı.

    İstanbul’da engelli komşusunu darbetti #1

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