İstanbul’da erkekleri gasbeden yabancı uyruklu iki kadın İzmir’de yakalandı

Sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerin evlerine gidip, içeceklerine kattıkları ilaçla uyutarak gasbettikleri öne sürülen yabancı uyruklu iki kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, Çekmeköy ve Büyükçekmece'de meydana gelen gasp ihbarlarının ardından soruşturma başlattı.

İki kadın şüphelinin sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu kişilerin evlerine gittikleri ve bu kişilerin içeceklerine uyku ilacı kattıkları tespit edildi.

İZMİR’DE YAKALANDILAR

Evlerden değerli buldukları eşyaları gasbettikleri öğrenilen şüphelilerin araç plakasını ve kimliklerini tespit eden ekipler, şüphelileri takibe aldı. Ekipler, yaptığı takip sonucu iki kadın şüpheliyi 1 Ekim Perşembe günü İzmir Alsancak'ta gözaltına aldı.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Kırgızistan uyruklu Mariana K. (27) ve Belarus uyruklu Anastasiya M. (26) şubede işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.