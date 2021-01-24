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    İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

    Avcılar ve Büyükçekmece ilçelerine eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma, 103 kilo uyuşturucu maddeyle 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
    • İHA
    • 24.01.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 09:44
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    İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

    Jandarmanın yaptığı çalışmalarda S.Ö. isimli şahsın yasa dışı yollarla Çin’den temin ettiği uyuşturucu maddeyi hava ve deniz yolu ile ülkeye getirdiği belirlendi.

    Şüphelinin getirdiği uyuşturucuyu örgüt üyeleri M.T., Ü.B. ve kurye olarak kullanılan A.M.A. isimli şahıslar aracılığıyla İstanbul genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğunu tespit eden jandarma harekete geçti.

    KİRALADIKLARI DEPO BULUNDU

    Yapılan teknik ve fiziki takipte örgüt lideri S.Ö.’nün Avcılar ve Büyükçekmece’de depo kiraladığı, ardından Ataşehir’de ikamet eden ve uyuşturucu maddelerin dağıtımını yapacak A.M.A. ile irtibat kurduğu belirlendi.

    İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu ViDEO

    İstanbul da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu #1

    ÖRGÜT MENSUPLARI, UZAK MESAFELERDEN SEÇİLDİ

    S.Ö.’nün faaliyetlerin tespit edilmesini önlemek ve uyuşturucu maddelerin yakalanmasının önüne geçmek için örgüt mensuplarını birbirinden çok uzak mesafedeki bölgelerden seçtiği tespit edildi.

    KADIN KURYE, TAKİP EDİLDİ

    Jandarma ekipleri, örgüt lideri S.Ö.’nün kurye olarak kullandığı A.M.A. isimli kadını yakın takibe aldı. A.M.A.'nin Büyükçekmece’de irtibatlı bulunduğu M.T'den bonzai isimli uyuşturucu maddeleri teslim aldığı sırada operasyon için düğmeye basıldı.

    İstanbul da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu #2

    EVİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

    Kurye A.M.A.'nin evinde yapılan aramada evin çeşitli yerlerine gizlenmiş hassas teraziler ve 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. A.M.A.’nın uyuşturucu madde satışından elde ettiği değerlendirilen paraları ise buzdolabında sakladığı görüldü.

    PARALARA VE UYUŞTURUCULARA EL KONULDU

    Evde yüklü miktarda Türk lirası ve dolar ele geçirildi. Örgütün kullandığı araçta da bagaj kısmındaki torbalarda 100 kilogram bonzai, 2 kilogram mariuhana isimli uyuşturucu madde ve 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

    İstanbul da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu #3

    2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Operasyonda gözaltına alınan A.M.A. ve M.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

    ŞEBEKE LİDERİ, YURT DIŞINDAN YÖNETİYOR

    Öte yandan, şebeke liderinin hakkındaki arama kararları nedeniyle örgütü yurt dışından yönettiği tespit edildi.

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