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    İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı

    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Küçükçekmece ve Avcılar’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
    • 31.05.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 09:30
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    İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Küçükçekmece ve Avcılar’da 36 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    29 adrese operasyon düzenlendi

    İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 29 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyona, özel harekat timleri de destek verdi.

    İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon VİDEO


    Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

    Operasyonda baskın yapılan evler didik didik aranırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adresteki şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    İHA'nın haberine göre, operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

    İstanbul da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı #1

    İstanbul da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı #2

    İstanbul da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı #3


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