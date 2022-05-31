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- İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı
İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı
- 31.05.2022 - 09:06
- Güncelleme : 31.05.2022 - 09:30
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Küçükçekmece ve Avcılar’da 36 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
29 adrese operasyon düzenlendi
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 29 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyona, özel harekat timleri de destek verdi.
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon VİDEO
Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
Operasyonda baskın yapılan evler didik didik aranırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adresteki şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
İHA'nın haberine göre, operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.