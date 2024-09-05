İstanbul'da yaşanılan skandal olay, Türkiye'nin gündemine oturdu..
Pendik ilçesi Velibaba Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde genç kadın, evinin karşısında bulunan pastaneden yemek sipariş etti.
SİPARİŞ GÖTÜRDÜKLERİ KADINA MESAJLA TACİZ
Siparişleri eve götüren personel, siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti.
Bu durumu öğrenen kadının kocası, işletmeyi bastı.
KOCASINI DARP EDİP BIÇAKLADILAR
Koca ile işletmede çalışanlar arasında kavga çıktı. Börekçide çalışanlar, dükkanı basan kocaya meydan dayağı attı. Kavga sırasında işletmede çalışan bir kişi, çıkardığı bıçakla işletmeyi basan adamı bıçakladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SALDIRGANLAR SERBEST BIRAKILDI
Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerince gözaltına alınan saldırganlar, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
ŞİKAYET ÜZERİNE YENİDEN GÖZALTINA ALINDILAR
Tarafların emniyet müdürlüğüne giderek karşılıklı şikayetçi olmaları üzerine Ö.D. ve İ.D. polislerce yeniden gözaltına alındı.
2 KİŞİ 'CİNSEL TACİZ' VE 'YARALAMA'DAN TUTUKLANDI
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren iki şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, İ.D.'nin 'cinsel taciz', Ö.D.'nin ise 'basit yaralama' suçundan tutuklanmasına karar verdi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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