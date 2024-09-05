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İstanbul'da eşi taciz edilen kocayı öldüresiye dövdüler! Serbest bırakılan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da eşi taciz edilen kocayı öldüresiye dövdüler! Serbest bırakılan 2 şüpheli tutuklandı Pendik ilçesinde bir börek dükkanı çalışanları sipariş götürdükleri evdeki kadını mesajla taciz etti. Kadının kocası, dükkanı basınca çalışanlar tarafından darp edilerek bıçaklandı.. Gözaltına alınan saldırganlar önce serbest bırakıldı, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.