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İstanbul'da eşi ve oğlunu öldürüp Kırklareli'nde tarlaya gömdü

İstanbul'da eşi ve oğlunu öldürüp Kırklareli'nde tarlaya gömdü İstanbul'da, eşi ile oğlunu silahla öldürüp cesetlerini Kırklareli'nde bir tarlaya gömdüğü belirlenen emekli polis memuru ile ona yardım ettiği öne sürülen yabancı uyruklu 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.