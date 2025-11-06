İstanbul'da eşini kızgın yağ ile yakarak öldürdü: Kadından kan donduran ifadeler

İstanbul Üsküdar Ünalan Mahallesi’nde 15 Ekim akşamı meydana gelen olayda, iddiaya göre, 44 yaşındaki Zeynep G. ile eşi 53 yaşındaki Sinan G. arasında tartışma çıktı.

Olayda, tartışma sonrası Sinan G. yatak odasına geçerek uyudu.

EŞİNİN ÜZERİNE KIZGIN YAĞ DÖKTÜ

Eşi Zeynep G. ise mutfakta ısıttığı yağı alarak uyuyan kocasının üzerine döktü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Sinan G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Hastanede 13 gün boyunca tedavi gören Sinan G., doktorların tüm müdahalelerine rağmen 28 Ekim günü hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri Zeynep G.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde eşinin uzun süredir alkol aldığını ve kendisine şiddet uyguladığını belirten kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"OLAY GECESİ BANA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU"

Zeynep G. mahkemede verdiği savunmasında, şu ifadeleri kullandı:

25 yıllık evliyim. Eşim alkol bağımlısı. Evlendiğimiz günden itibaren eşimden şiddet gördüm. 2 kere boşanma davası açtım fakat kendisi müsaade etmedi. Ailemin evine döndüm ama çocuklarım için geri dönmek zorunda kaldım. Beni sürekli çocuklarımı almakla ve ailemi öldürmekle tehdit ediyordu. Olay gecesi bana cinsel istismarda bulundu.