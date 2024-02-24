İstanbul'da korkunç cinayet...
Ümraniye ilçesinde bulunan bir sitedeki dairede dün iş insanı Suat Güney,
ailesi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Eşini ve kızlarını vurdu
Güney eline aldığı tabancayla önce kızları Mine Güney, Zeliha Güney'i daha sonra da imam nikahlı eşi Yasemin Ünlü’yü tabancayla vurdu.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin öldüğü tespit edildi.
Gözaltına alındı
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını takip ederek olaydan sonra kaçan Suat Güney’i yakalamak için harekete geçti.
Gece yarısı gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Bi anlık öfkeyle ailesini öldürdü
Şüphelinin kendisini yakalayan polislere olayı bir anlık öfkeyle yaptığını söylediği öğrenildi.
Şüphelinin işlemleri Cinayet Büro Amirliğinde sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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