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İstanbul'da eşini ve kızlarını öldürdü: Bir anlık öfkeyle yaptım

İstanbul'da eşini ve kızlarını öldürdü: Bir anlık öfkeyle yaptım İmam nikahlı ve eşini ve 30-31 yaşlarında iki kızını öldüren adam, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.