İstanbul'da eski eş dehşeti: Boşandığı kişinin eski kocasını öldürüp, kendini vurdu

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda, iddiaya göre Hatice K., Salih B. ile evliliğinin ardından bir süre önce boşandı ve daha sonra Erdoğan A. ile evlendi.

Bu evlilik de karşılıklı anlaşmayla sona erdi. Hatice K., yeniden bir araya geldiği eski eşi Salih B. ile birlikte yaşamaya başladı.

Durumu öğrenen Erdoğan A., çifti takip ederek alışveriş yaptıkları sırada Salih B.’ye silahla ateş etti.

Saldırının ardından aynı silahla kendini de vuran Erdoğan A. ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan iki yaralıdan Salih B., doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Saldırgan Erdoğan A.’nın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

HER İKİ İSMİN DE SUÇ KAYDI VAR

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden Salih B.’nin 4, saldırgan Erdoğan A.’nın ise 3 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.