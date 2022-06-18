Park yeri nedeniyle sopalarla meyve kadaları ile birbirlerine girişen esnafların o anları kameralara yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde komşu iki esnaf grubu arasında park yeri için tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sokak savaş alanına döndü

Kavgada yumruk ve tekmeler dışında sopa ve meyve-sebze kasalarıyla birbirlerine saldıran iki grup, sokağı savaş alanına çevirdi.

O anlar kamerada

DHA'nın haberine göre çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, komşu olan iki esnaf grubunun birbirlerine acımasızca saldırdığı, bazılarının ise demir korkuluklarla kendilerini korumaya çalıştığı görülüyor.

İstanbul'da esnaflar park yeri yüzünden kavgaya tutuştu VİDEO





















