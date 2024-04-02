DHA
İstanbul'un Fatih ilçesinde hareketli anlar yaşandı.
Öğle saatlerinde İETT otobüsüne binerken akbil basmayan yolcu ile şoför arasında tartışma çıktı.
Tarafların gerildiği tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Yumruklarla saldırdılar
Tansiyonun iyice yükselmesiyle İETT otobüsünün içinde başlayan kavga dışarıya taştı.
Kavgada, tarafların birbirlerine yumruklarla saldırdığı görüldü.
Çevredekiler güçlükle ayırdı
Olay başka yolcuların da dahil olmasıyla birlikte büyürken, taraflar çevredeki vatandaşların ve yolcuların müdahalesiyle sakinleştirildi.
O anlar kamerada
Kavga anı, başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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