İstanbul'da ev sahibi neye uğradığını şaşırdı! Kiracı evi başkalarına kiraladı... Ev sahibi Aysan Uzun, 4 bin lira kira bedeli aldığı yabancı uyruklu kiracısının evi, kişi başı 50 Euro karşılığında başkalarına kiraladığını belirtti.

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DHA

İstanbul Avcılar'da ilginç bir olay yaşandı...

Aysan Uzun isimli kadın, Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bulunan evini geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 4 bin lira karşılığında M.A. isimli kişiye bir yıllığına kiraladı.

Ancak Filistin uyruklu kiracı M.A., eve yerleştikten kısa süre sonra 2 oda 1 salonu bulunan dairenin odalarından birini yabancı uyruklu 5 kişiye ev sahibinin haberi olmadan kiraladı.

Kaldığı odanın kapısını kilitleyen M.A., 50 euro aldığı kiracılarını aynı odaya yerleştirdi.

Bir odaya 5 yatak koydu

Evin bir odasına 5 yatak koyan kiracı, ev sahibine 4 bin lira ödeme yapmasına rağmen eve aldığı her kişiden 50 Euro kira bedeli istedi. Evinin son halini gören ve bu şekilde kiraya verildiğini öğrenen ev sahibi, çareyi evini satışa çıkarmakta buldu.

"50 Euro alıyor bana 4 bin lira ödüyor"

Şikayetçi olan ev sahibi Aysan Uzun, "Sekiz ay önce Filistinli birisine bir emlakçı arkadaş verdi. Ucuz bir fiyata verdim. Depozito almadım. Yıkım olacak diye pek önemsemedim daha doğrusu, 3-5 ayda çıkarlar diye. Yıkım olmayınca, vazgeçilince de kendileri çıkmamakta ısrar ettiler. Çünkü kontrat yapmıştık. Ama ben kiraya verdiğim kişiyi bir daha hiç göremedim, gittiğimizde hep başka kişiler vardı 8 kişi, 10 kişi.

Ama en sonunda öğrendik ki kira için benimle kontrat yapan kişi, benim adıma evi kullanmış. Odayı kiraladıklarından fazla kira alıyor, 50 Euro alıyor bana 4 bin lira ödüyor. Kişi başı 50 Euro alıyor. 10 bin lira veriyorum, kendileri 4 bin liraya oturuyorlar. Her ay fazla fazla benim cebimden çıkıyor" ifadelerine yer verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)