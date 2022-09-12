Kağıthane'de evi dağıtan 3 minik çocuk, babaları tarafından yarı çıplak halde sopayla dövüldü. Dehşet anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki vicdansız babanın sesi tüm mahallede duyuldu.

Çağlayan Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü yaşanan olayda, yabancı uyruklu Joseph J., 3 çocuğuna evi dağıttığı gerekçesiyle sinirlendi.

3 çocuğunu öldüresiye dövdü

Öfkesini kontrol edemeyen baba, hırsını alamayınca eline geçirdiği tahta bir sopayla 7 yaşındaki kız çocuğu J.J.J., 10 yaşındaki erkek çocuğu L.J. ve 8 yaşındaki erkek çocuğu olan J.J.’yi sopayla tek tek dövmeye başladı.

Çocukların çığlığı tüm mahallede yankılandı

Babaları tarafından sopayla dövülüp evin içine sığınan yarı çıplak çocukların çığlığı, mahalleyi inletti.

Yaşanan anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da yabancı uyruklu baba çocuklarını sopayla dövdü VİDEO

Baba gözaltına alındı

Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, baba Joseph J.’yi gözaltına alırken, 3 çocuğu ise muhafaza altına aldı.

Çalışma izninin olmadığı öğrenildi

Şahsın oturma izninin olduğu ancak çalışma izininin olmadığı öğrenilirken, çocuklarını ise evi dağıttıkları için dövdüğünü söylediği bilgisine ulaşıldı.



Çocuklarının annelerinin ise Nijerya’da olduğu ve şahsın ise ticaretle uğraştığı öğrenildi.

Çocuklar devlet korumasına alındı

İHA'nın haberine göre, emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan şahıs, polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Şahsın 3 çocuğu ise savcılık talimatıyla Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirildi.