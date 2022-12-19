Petrol
80
1.21%
Euro
19.8168
0.26%
Dolar
18.6487
-0.02%
Altın
1.072
-0.27%
Borsa
5392
0.00%
Bitcoin
316.684
-0.52%
BTXN Coin
8.00
13.47%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    İstanbul'da evin çatısında başlayan yangın binalara sıçradı

    Sarıyer'de bir evin çatısında tadilat yapılması sırasında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki iki binaya sıçradı. Mahalleliyi sokağa döken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • 19.12.2022 - 19:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da evin çatısında başlayan yangın binalara sıçradı

    İstanbul'un Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesi Nehir Sokak'ta bulunan 2 katlı evin çatısında yangın çıktı.

    Çatıda tadilat çalışması yapıldığı sırada izolasyon malzemesinin tutuşması ile başladığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü.

    DHA'nın haberine göre yangın nedeniyle mahalleli kendini sokağa attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Bitişikteki binalara sıçradı

    Bitişikte bulunan 2 binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Yanan binanın bitişiğinde oturan Fatih Hacıhasanoğlu, "Yan taraftaki binada çatı çalışması yapıyorlarmış, çatı malzemesi tutuşuyor, sonra diğer binalara sıçrıyor. Allah'tan yaralı ya da can kaybı yok" şeklinde konuştu.
    Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

    İstanbul da evin çatısında başlayan yangın binalara sıçradı #1

    İstanbul da evin çatısında başlayan yangın binalara sıçradı #2

    İstanbul da evin çatısında başlayan yangın binalara sıçradı #3

    İstanbul da evin çatısında başlayan yangın binalara sıçradı #4

    İstanbul da evin çatısında başlayan yangın binalara sıçradı #5

    İstanbul da evin çatısında başlayan yangın binalara sıçradı #6

    İstanbul da evin çatısında başlayan yangın binalara sıçradı #7

    İstanbul da evin çatısında başlayan yangın binalara sıçradı #8

    İstanbul da evin çatısında başlayan yangın binalara sıçradı #9

    İstanbul da evin çatısında başlayan yangın binalara sıçradı #10


    Mustafa Varank: Petrolümüz, doğalgazımız yok, biz üreterek ihraç ediyoruz
    Ekonomi

    Mustafa Varank: Petrolümüz, doğalgazımız yok, biz üreterek ihraç ediyoruz

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!
    Advertorial

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!

    Rize'deki yabancı uyruklu öğrenciler şiveli mani söyledi
    Yaşam

    Rize'deki yabancı uyruklu öğrenciler şiveli mani söyledi

    Görüş Bildir