İstanbul'da evin çatısında başlayan yangın binalara sıçradı

Sarıyer'de bir evin çatısında tadilat yapılması sırasında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki iki binaya sıçradı. Mahalleliyi sokağa döken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesi Nehir Sokak'ta bulunan 2 katlı evin çatısında yangın çıktı.

Çatıda tadilat çalışması yapıldığı sırada izolasyon malzemesinin tutuşması ile başladığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü.

DHA'nın haberine göre yangın nedeniyle mahalleli kendini sokağa attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bitişikteki binalara sıçradı

Bitişikte bulunan 2 binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yanan binanın bitişiğinde oturan Fatih Hacıhasanoğlu, "Yan taraftaki binada çatı çalışması yapıyorlarmış, çatı malzemesi tutuşuyor, sonra diğer binalara sıçrıyor. Allah'tan yaralı ya da can kaybı yok" şeklinde konuştu.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.





































