İstanbul'da evin yandığı kız isteme töreninde havai fişek atılan anlar kamerada: 2 tutuklama

Beyoğlu'nda kız isteme töreninde atılan havai fişek bitişikteki binaya sıçradı. Çıkan yangında, binada bulunan 9 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 9 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 10:35
  • Beyoğlu'nda kız isteme töreninde atılan havai fişek bitişikteki binaya isabet etti ve yangın çıkardı.
  • Binada mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

İstanbul Beyoğlu'nda kız istemeye gelen kişiler, törenin ardından sokakta havai fişek attı.

Atılan fişeklerin bitişikteki binaya isabet etmesi sonucu binanın 3'üncü katında yangın çıktı.

9 KİŞİ BİNADA MAHSUR KALDI

Kısa sürede büyüyen alevlerin ardından dumandan etkilenen A.İ., H.Ç., B.İ., Ş.Ç., M.İ., B.İ., E.İ., ve R.İ. ve ismi öğrenilemeyen 2'si çocuk 9 kişi binada mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Yangında mahsur kalan 9 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 9 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 9 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"BAYGIN OLANLAR VARDI"

Yangında mahsur kalan kişilere yardım eden Yakup Akbaba, şunları söyledi:

Kız istemeye geldiler; havai fişek fırlattılar havai fişeğin biri eve isabet etti. Ev yandı, biz topluca gençler olarak koştuk geldik. Yanar yanmaz koştuk, iki daireyi boşalttık, son katı boşaltamadık, kapıyı kırdık içeri girdik.

İki bebek ve yaşlı bir ağabeyimizi aldık çıkardık. Diğerlerini de itfaiyeciler gelip çıkardı. Yedi kişi saydık biz, baygın olanlar vardı. İki tane çocuk baygındı, biri benim kucağımda biri de arkadaşın kucağında. Çok şükür kurtardık.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Mehmet Sıraç A., Eyüp A., Enes A., Ahmet Ç. ve Yasin A. adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden havai fişek atarak yangına sebep olan Ahmet Ç. ve Yasin A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler Mehmet Sıraç A., Eyüp A., Enes A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

