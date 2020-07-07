İstanbul'da evine temizliğe gelen kadına tecavüz etti

İstanbul'da evine temizliğe gelen kadına tecavüz etti

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Temizlikçi kadına oğlunun gözü önünde tecavüz eden Mert Al, 30 yıla kadar hapisle yargılanıyor.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da dehşete düşüren bir olay yaşandı.

Mobilya işçisi Mert Al, Facebook'ta ev temizliği işi aradığını gören A. T. G. ile iletişime geçti.

Al, temizlik için 150 TL'ye anlaştığı 38 yaşındaki A. T. G.'yi Küçükköy’deki evine davet etti.

OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE TECAVÜZ ETTİ

Evde temizliğe başlayan A. T. G., bir süre sonra Al'ın kendisini alıkoymasıyla karşı karşıya kaldı. Temizliğe 2 yaşındaki oğluyla gelen kadın, oğlunun gözü önünde 28 yaşındaki Mert Al'ın tecavüzüne uğradı.

Yaşananları kimseye anlatmaması konusunda G.'yi uyaran ve ölümle tehdit eden Al, daha sonra temizlikçi kadının gitmesine izin verdi.

30 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

G.'nin, başından geçenleri polise anlatmasıyla Mert Al gözaltına alındı. Mahkemede, G.'nin kendi rızasıyla birlikte öne olduğunu süren Al, tutuklanarak cezaevine konuldu. Al, 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.