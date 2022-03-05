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    İstanbul'da evini satmaya çalışırken 37 bin lira dolandırıldı

    Evini satmak isteyen şahısla dostluk kuran ardından "Kredi kartım yurt dışı olduğu için ödeme yapamıyorum" diyerek bir bilgisayar aldırarak ortadan kaybolan dolandırıcı, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 05.03.2022 - 11:35
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    İstanbul'da evini satmaya çalışırken 37 bin lira dolandırıldı

    İstanbul'da yaşayan ve evini satışa çıkaran 42 yaşındaki E.T.G., Kanada'da yaşadığı patronu için ev alacağını söyleyen bir şahısla buluşarak anlaşma yaptı.

    Şahıs bir süre sonra E.T.G.'ye bilgisayar almak isteğini ancak kredi kartının yabancı ülke kartı olduğu için çalışmadığını söyledi.

    37 BİN LİRA DOLANDIRILDI

    Mağdur E.T.G. ise yardımcı olmak için kendi kredi kartı ile 37 bin liralık bilgisayar satın aldı. Şahıs daha sonra bilgisayarı alarak ortadan kayboldu.

    İstanbul'da evini satmaya çalışırken dolandırıldı

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Bunun üzerine durumu anlayan E.T.G., polisin yolunu tuttu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, cep telefonu kayıtlarından şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Hüseyin K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    İstanbul da evini satmaya çalışırken 37 bin lira dolandırıldı #1

    ESKİ SABIKALI ÇIKTI

    Şüphelinin daha önceden 12 kez dolandırıcılık, 4 kez tehdit, 2 evden hırsızlık, 2 kasten yaralama olmak üzere toplam 20 kez gözaltına alındığıöğrenildi.

    TUTUKLANDI

    Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen E.T.G., kendisini dolandıran Hüseyin K.'yı teşhis etti. Şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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