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- İstanbul'da evini satmaya çalışırken 37 bin lira dolandırıldı
İstanbul'da evini satmaya çalışırken 37 bin lira dolandırıldı
- DHA
- 05.03.2022 - 11:35
İstanbul'da yaşayan ve evini satışa çıkaran 42 yaşındaki E.T.G., Kanada'da yaşadığı patronu için ev alacağını söyleyen bir şahısla buluşarak anlaşma yaptı.
Şahıs bir süre sonra E.T.G.'ye bilgisayar almak isteğini ancak kredi kartının yabancı ülke kartı olduğu için çalışmadığını söyledi.
37 BİN LİRA DOLANDIRILDI
Mağdur E.T.G. ise yardımcı olmak için kendi kredi kartı ile 37 bin liralık bilgisayar satın aldı. Şahıs daha sonra bilgisayarı alarak ortadan kayboldu.
İstanbul'da evini satmaya çalışırken dolandırıldı
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Bunun üzerine durumu anlayan E.T.G., polisin yolunu tuttu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, cep telefonu kayıtlarından şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Hüseyin K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
ESKİ SABIKALI ÇIKTI
Şüphelinin daha önceden 12 kez dolandırıcılık, 4 kez tehdit, 2 evden hırsızlık, 2 kasten yaralama olmak üzere toplam 20 kez gözaltına alındığıöğrenildi.
TUTUKLANDI
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen E.T.G., kendisini dolandıran Hüseyin K.'yı teşhis etti. Şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.