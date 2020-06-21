İstanbul'da evlilik teklifi organizasyonu kabusa döndü

Bir parkta yaşanan olayda evlilik teklifi sırasında silahlı çatışma çıktı.

Olay, İstanbul'da yaşandı. Kadıköy'deki Kalamış Parkı'nda gece saatlerinde evlilik teklifi eden grup, silahlı çatışmanın arasında kaldı.

Gece yarısı 00.30'da meydana gelen olayda, evlilik teklifinde bulunmak için yeşil alandaki bir noktayı seçen ve balonlarla süsleyen grup, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga eden iki grubun arasında kaldı.

SİLAHLI ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDILAR

Sözlü tartışma kısa sürede yumruklu ve silahlı kavgaya dönüşünce talihsiz çift ve arkadaşları da kavganın ortasında kaldı. Kavga eden iki gruptan iki kişi silahla yaralanırken; ortada kalan gruptan bir kişi de kurşunların hedefi oldu.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra en yakın hastaneye götürüldüler.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olayın meydana geldiği sırada parkta bulunan meraklı kalabalığı uzaklaştırmak için polis ekipleri seferber oldu. Koronavirüs salgınından dolayı dikkat edilmesi gereken sosyal mesafe kuralını da hiçe sayan grubu ekipler güçlükle dağıttı. Parkta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan silahlı kavgaya ilk müdahale eden bekçi ve polislerin takviye talebi üzerine Kadıköy bölgesinde bulunan çok sayıda polis ekibi silah seslerinin yükseldiği parka geldi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavga eden gruplardan yedi kişi gözaltına alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri silahların ateşlendiği noktayı ablukaya alarak en küçük delili bile atlamadı. Gece saatlerinde üç kişinin hafif şekilde yaralandığı silahlı kavganın tüm yönleriyle aydınlatılması için ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay yerindeki meraklı vatandaşların uzaklaşması için bekçi ve polisler uzun süre çabalarken ekip otolarından sık sık 'Yeşil alan içerisindeki vatandaşlar alanı lütfen boşaltın' şeklinde anons yapıldı.