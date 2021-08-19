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- İstanbul'da eylem hazırlığında olan 3 PKK'lı yakalandı
İstanbul'da eylem hazırlığında olan 3 PKK'lı yakalandı
PKK/KCK terör örgütüne ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt adına eylem hazırlığı içerisinde olan 3 şüpheli, Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı.
- İHA
- 19.08.2021 - 11:49
- Güncelleme : 19.08.2021 - 11:54
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda haklarında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet yürüttükten sonra legal/illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 şüphelinin yeri tespit edildi.
POLİS EVDEN ALDI
Şüphelileri yakalamak üzere Esenler'deki adrese, geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlendi.
Baskında 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.
İstanbul'da PKK adına eylem hazırlığında olan 3 şüpheli yakalandı VİDEO