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    İstanbul'da eylem hazırlığında olan 3 PKK'lı yakalandı

    PKK/KCK terör örgütüne ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt adına eylem hazırlığı içerisinde olan 3 şüpheli, Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 19.08.2021 - 11:49
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 11:54
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    İstanbul'da eylem hazırlığında olan 3 PKK'lı yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Bu kapsamda haklarında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet yürüttükten sonra legal/illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 şüphelinin yeri tespit edildi.

    POLİS EVDEN ALDI

    Şüphelileri yakalamak üzere Esenler'deki adrese, geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlendi.

    Baskında 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.

    İstanbul'da PKK adına eylem hazırlığında olan 3 şüpheli yakalandı VİDEO

    İstanbul da eylem hazırlığında olan 3 PKK lı yakalandı #1

    İstanbul da eylem hazırlığında olan 3 PKK lı yakalandı #2

    İstanbul da eylem hazırlığında olan 3 PKK lı yakalandı #3

    İstanbul da eylem hazırlığında olan 3 PKK lı yakalandı #4

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