İstanbul'da eylem hazırlığında olan 3 PKK'lı yakalandı

PKK/KCK terör örgütüne ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt adına eylem hazırlığı içerisinde olan 3 şüpheli, Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda haklarında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet yürüttükten sonra legal/illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 şüphelinin yeri tespit edildi.

POLİS EVDEN ALDI

Şüphelileri yakalamak üzere Esenler'deki adrese, geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlendi.

Baskında 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.

İstanbul'da PKK adına eylem hazırlığında olan 3 şüpheli yakalandı VİDEO