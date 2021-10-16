İstanbul'da eylem hazırlığındaki DHKP/C'nin planı ortaya çıktı

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik eş zamanlı operasyonda, eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin eylem planı deşifre edildi.

Ülke genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Örgüt mensuplarına nefes aldırmayan emniyet güçleri, örgüt adına faaliyetlerde bulunan ve silahlı eğitim alarak eylem hazırlığı yaptığı belirlenen 16 adrese baskın düzenledi.

79'U GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan DHKP/C üyesi 126 şüpheliden, 79'u emniyete götürüldü.

Bulundukları evlere yönelik incelemenin ardından, sorguları başlayan şüphelilerin planları deşifre edildi.

EYLEM PLANLARI ORTAYA ÇIKTI

Terör örgütünün belirlediği siyasiler başta olmak üzere, DHKP/C davalarına bakan hakim ve savcıları kaçırma planı yaptıkları belirlendi.

Öte yandan emniyet güçlerine yönelik kirli eylem planları düzenledikleri de ortaya çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.