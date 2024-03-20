Beşiktaş'ın Abbasağa Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında şoför F.B.'nin kullandığı hafriyat kamyonunun arka sol tekeri, yerinden çıkarak yolda yürüyen 6 öğrencinin arasına daldı.
Yuvarlanmaya devam eden teker daha sonra 3 otomobile çarparak durdu.
Kazada kamyon tekerinin çarptığı öğrencilerden biri yaralandı.
Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan 15 yaşındaki kız öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şoför ise işlemleri için emniyete götürüldü.
O anlar güvenlik kamerasında
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yokuştan inen kamyonun aniden arka lastiği yerinden çıkarak öğrencilerin üzerine doğru yuvarlanıyor. O sırada yoldan geçenler yardıma geliyor.
Tekeri çıkan hafriyat kamyonu ise yokuştan yavaş yavaş düz bir alana çekiliyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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