İstanbul'da faciadan dönüldü: Beşiktaş'ta hafriyat kamyonunun tekeri fırladı... Yokuştan inen hafriyat kamyonunun tekeri yerinden çıkarak yoldan geçen öğrencilerin arasına dalıp araçlara çarparken 1 öğrenci ise yaralandı.

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DHA

Beşiktaş'ın Abbasağa Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında şoför F.B.'nin kullandığı hafriyat kamyonunun arka sol tekeri, yerinden çıkarak yolda yürüyen 6 öğrencinin arasına daldı.

Yuvarlanmaya devam eden teker daha sonra 3 otomobile çarparak durdu.

Kazada kamyon tekerinin çarptığı öğrencilerden biri yaralandı.

Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan 15 yaşındaki kız öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şoför ise işlemleri için emniyete götürüldü.

O anlar güvenlik kamerasında

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yokuştan inen kamyonun aniden arka lastiği yerinden çıkarak öğrencilerin üzerine doğru yuvarlanıyor. O sırada yoldan geçenler yardıma geliyor.

Tekeri çıkan hafriyat kamyonu ise yokuştan yavaş yavaş düz bir alana çekiliyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)