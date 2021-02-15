İstanbul'da Faslı sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

Fatih’te 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İngiliz vatandaşı yabancı uyruklu şahıs, Faslı sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.

İstanbul Fatih'te 14 Şubat Pazar günü saat 21.00 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre İngiliz vatandaşı Majed S., birlikte yaşadığı Fas uyruklu Samira Lkhadır ile Sevgililer Günü'nü kutlamak için hazırlık yaptı.

SEVGİLİLER GÜNÜ KUTLAMASI KANA BULANDI

İki sevgili bir süre Sevgililer Günü'nü kutladı. Bu sırada Faslı kadına başka bir erkekten gelen bir mesaj, Majed S.'nin kıskançlık krizine girmesine neden oldu.

Yaşanan tartışma sonrasında MajedS., evde bulunan bir bıçakla sevgilisini önce boğazından, ardından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak vahşice öldürdü.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA VİDEO ÇEKİP ARKADAŞINA GÖNDERDİ

Zanlı, Faslı kadının cesedini videoya alarak bir arkadaşına gönderdi. Gönderdiği arkadaşı ise durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Hemen harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı 2 saat içinde Fatih’te kıskıvrak yakaladı.

Emniyette susma hakkını kullandığı öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.