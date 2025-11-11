İstanbul’da 'fazla ücret' tartışmasında bir kadın taksi şoförünü darbetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beyoğlu’ndan Kartal Atalar Mahallesi’ne gitmek için taksiye binen bir kadın yolcu ile şoför arasında ücret tartışması çıktı.

Yolcu, taksici İbrahim K.’nin yolu uzatarak fazla ücret almaya çalıştığını iddia etti.

İbrahim K. ise navigasyon kullandığını, güzergahta yol çalışması olması nedeniyle alternatif bir rotadan ilerlediğini belirtti. Taraflar arasında ücret konusunda yaşanan anlaşmazlık, kısa sürede kavgaya dönüştü.

CEP TELEFONUYLA KAFASINA VURDU

İddiaya göre, kadın yolcu ücreti eksik ödeyince taksici paranın kalan kısmını istedi. Bunun üzerine sinirlenen kadın, elindeki cep telefonuyla İbrahim K.’nin kafasına vurdu.

Araçtan inip evine doğru yürüyen kadın, taksicinin olayı cep telefonuyla kayda aldığını fark edince geri dönüp bir kez daha başına vurdu.

KAFASINA DİKİŞ ATILDI

112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan taksi şoförü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kartal Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan İbrahim K.’nin kafasına üç dikiş atıldı. Darp raporu alan şoför, ardından polis merkezine giderek kadın yolcudan şikayetçi oldu.

"YOLU UZATMADIM, KÖPRÜDE ÇALIŞMA VARDI"

Yaşadıklarını anlatan İbrahim K., “Navigasyonun gösterdiği güzergahtan giderken Göztepe Köprüsü’nde çalışma olduğunu gördüm, bu nedenle rota değiştirdim. Yol sadece 1,2 kilometre uzadı. Uygulama üzerinden çağrılan taksilerde 50 lira fark var, ayrıca köprü geçiş ücreti de müşteriye yansıtılıyor.” dedi.

Taksici, olay anının araç kamerası tarafından kaydedildiğini de belirtti.