Haberler

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da fazla yolcu alan minibüs şoförü tepki gördü

İstanbul'da fazla yolcu alan minibüs şoförü tepki gördü

Korona tedbirlerini hiçe sayarak aracını yolcuyla dolduran şoför, duruma tepki gösteren bir vatandaşa, "O kadar çok düşünüyorsan binmeyeceksin" diyerek çıkışta bulundu.