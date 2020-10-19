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    İstanbul'da fazla yolcu alan minibüs şoförü tepki gördü

    Korona tedbirlerini hiçe sayarak aracını yolcuyla dolduran şoför, duruma tepki gösteren bir vatandaşa, "O kadar çok düşünüyorsan binmeyeceksin" diyerek çıkışta bulundu.
    • İHA
    • 19.10.2020 - 09:23
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    İstanbul'da fazla yolcu alan minibüs şoförü tepki gördü

    Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, fazla sayıda yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araç sürücülerinin denetimleri devam ediyor.

    Avcılar-Esenyurt arasındaki bir yolcu minibüsünde fazla yolcu taşıdığı söylenilen  minibüste, yolcu ile sürücü arasında tartışma yaşandı.

    "O KADAR DÜŞÜNÜYORSAN BİNMEYECEKSİN"

    Yaşanan tartışma, bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, minibüs sürücüsünün “O kadar çok düşünüyorsan binmeyeceksin” dediği anlar dikkat çekti.

    "SEN DE CEBİNİ DÜŞÜNMEYECEKSİN"

    Yolcu da şoföre, “Sen de cebini düşünmeyeceksin o zaman” diyerek tepki verdi.

    İstanbul'da fazla yolcu alan minibüs şoförü tepki gördü VİDEO

    İstanbul da fazla yolcu alan minibüs şoförü tepki gördü #1

    İstanbul da fazla yolcu alan minibüs şoförü tepki gördü #2

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