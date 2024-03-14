İstanbul'da feci kaza! Eylem Tok'un oğlunun öldürdüğü Oğuz Murat Acı'nın kuzeni de benzer kazada öldü Silivri'de kamyonet, arıza nedeniyle sağ şeride çeken otomobili tamir etmeye çalışan Anıl Acı'ya çarptı. 26 yaşında hayatını kaybeden Anıl Acı'nın, Oğuz Murat Acı’nın amcasının oğlu olduğu öğrenildi.

DHA

Acı Ailesi'nin acı kaderi..

11 Mart’ta İstanbul Silivri’de meydana gelen olayda, Soner Acı idaresindeki 34 VGS 69 plakalı otomobil arızalandı. Bunun üzerine Acı, otomobilini emniyet şeridine çekti ve araçtaki Anıl Acı ile birlikte arızayı kontrol etmek için aşağı indi.

Kamyonet çarptı

Soner ve Anıl Acı, araçtaki arızayı kontrol ederken Sait İçen idaresindeki 34 ET 4116 plakalı kamyonet kendilerine çarptı. Meydana gelen kazada Anıl Acı hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Anıl Acı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı’nın, cenazesi savcının olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Şoför: Rüzgarın etkisiyle savruldum

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Sait İçen, verdiği ilk ifadede kamyonetin rüzgar nedeniyle savrulduğunu, direksiyon hakimiyetini sağlayamayınca emniyet şeridine girdiğini söylediği öğrenildi.

Eylem Tok'un oğlunun çarparak öldürdüğü Oğuz Acı'nın kuzeni

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Anıl Acı’nın, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan ilçesinde arızalanan ATV model motorun arızasını kontrol ederken ehliyetsiz 16 yaşındaki yazar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un çarpmasıyla hayatını kaybeden Oğuz Acı’nın kuzeni olduğu ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)