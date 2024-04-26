İstanbul'da feci kaza: Taksi savruldu Beylikdüzü’nde E-5 yan yol Avcılar istikametinde bekleyen ticari taksi, arkadan başka bir aracın çarpması sonucu refüje savrularak durabildi.

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İHA

İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Haramidere mevkii E-5 yan yol Avcılar istikametinde yol kenarında bekleyen Fatih S. kontrolündeki ticari taksiye, Sezer G. kontrolündeki araç arkadan çarptı.

Ticari taksi, çarpmanın etkisiyle savrularak yolun karşısındaki refüje çıktı.

Sezer G. kontrolündeki otomobil ise yan yol üzerindeki üst geçidin altında bulunan simit tezgahına çarpmak üzereyken durdu.

Yaşanan kazada her iki sürücü de hafif yaralandı.

Kaza trafiği de vurdu

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Beylikdüzü E-5 yan yol üzerinde yoğun trafik oluştu. Polisin kontrolüyle trafik akışı sağlanırken kazaya karışan araçlar, çekici ile kaldırıldı.

"Allah’tan kimseye bir şey olmadı"

Yaşanan kazaya şahit olan bölgedeki esnaflardan biri, olayla ilgili olarak, “Burada devamlı kaza oluyor. Bir değil iki değil. Yol kaygan zemin kaygan. Artı olarak durağın girişine bakın, hiçbir önlem yok. Burası yokuş aşağı, araçlar kayıyor.

Haberlere bakarsanız birçok kaza yaşandı burada ama Allah’tan kimseye bir şey olmadı. Aniden bir gürültü oldu. Arkama bile bakmadan kaçtım. Taksi duruyordu burada. Arkadan çarptılar.” dedi

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)