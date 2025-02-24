Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbullu haftaya feci bir kaza haberiyle başladı.

İstanbul'dan yola çıkan bir yolcu otobüsü, Edirne istikametine doğru seyrettiği sırada bilinmeyen bir nedenle Eyüpsultan ilçesi Odayeri mevkii İstanbul Havalimanı istikametine giden bir tırla çarpıştı.

FECİ KAZA İHBAR EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle tır devrildi.

Otobüs ise şarampole yuvarlandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI VEYA ÖLÜ SAYISI BİLİNMİYOR

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, ölü ya da yaralı sayısı belirsizliğini koruyor.

Kaza nedeniyle otoyolda ciddi bir trafik yoğunluğu oluştu.