İstanbul'da feribotun dev dalgalar arasında kaldığı anlar Yenikapı seferi sırasında fırtınaya yakalanan feribotta bulunan araçlar dev dalgalardan zarar gördü. O anlar ve yolcuların yaşadığı tedirginlik güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) bağlı Yavuz Sultan Selim feribotu, 20 Nisan Cumartesi günü Yalova-Yenikapı seferini gerçekleştirdi.

Bu sırada sefere hava muhalefeti engeli oldu.

Fırtına sırasında dalgalardan araçlar zarar gördü.

O anlar anbean kamerada

340 yolcu ve 69 aracın bulunduğu feribotta fırtına sırasında yaşananlar, güvenlik kameralarına da saniye saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, dalgalar fırtınanın da etkisiyle araçlara zarar veriyor. Bu sırada yolcuların yaşadığı tedirgin anlar da görülüyor.

"7 araç ve 1 motosiklette hasar gerçekleşti"

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İDO Genel Müdürü Murat Orhan, araçlardaki zararın tazminiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Orhan, "20 Nisan Cumartesi günü saat 15.45 hareketle 340 yolcu ve 69 araç taşıyan Yavuz Sultan Selim isimli gemimiz denizcilikte 'Kaçak hava' olarak adlandırılan bir hava olayına maruz kalmıştır. Bu olay sonrasında a 7 araç ve 1 motosiklette hasar gerçekleşmiştir. Bu hasara ilişkin sigorta birim yöneticiliğimiz tarafından tüm işlemler başlatılmış ve hasarların tazmini yönünde gerekli işlemler yapılmaktadır. " diye konuştu.

"5 dakikalık bir bölümünde bu havaya yakalanıldı"

Seferlerin iptal edilmesine yönelik eleştirilere de yanıt veren Orhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle sosyal medyada bu seferlerin güvenliğine yönelik yapılan eleştirilere yönelik birkaç ifadede bulunmak isterim. Sefer iptalleri aslında bir komisyonun uhdesinde yürütülüyor. Bu seferlere ilişkin de herhangi bir olumsuz durum daha önce hava raporlarında görülmedi. Bunun karşılığında 15.45 Yenikapı-Yalova seferimiz de aslında yapıldı. Dolayısıyla onda herhangi bir sorun olmadı. Buna yönelik olarak da öngörülebilir bir hava durumu değildi bu. Yapacağımız herhangi bir tedbir buna yönelik değildi. Aslında geminin seferi icra etmesi açısından herhangi bir olumsuz durum olmamakla beraber o anda yüksek dalganın verdiği araç hasarları mevcut oldu.

Sefer güvenliğine yönelik herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. 1 saat 20 dakikalık bir sefer sürecinin 5 dakikalık bir bölümünde bu havaya yakalanıldı. Dolayısıyla herhangi bir sefer güvenliğine ya da yolcu güvenliğine olumsuz yansıyacak bir durum yaşanmamıştır. Seferler bunun hem öncesinde yapılmıştı sonrasında da yapılmaya devam edildi. Bir yolcu kaybı olmaması, yolcu sağlığına yönelik olumsuz bir durum yaşanmaması en büyük tesellimiz oldu."

"Zafiyet söz konusu olmadı"

Orhan, "7 araç ve 1 motosiklet hasar gördü. Hatta yolcularımızdan bir tanesinin laptopuyla ilgili de birtakım hasarların olduğu da bize beyan edildi. Biz Sigorta Birim Yöneticiliğimize bunun da karşılanması yönünde bilgilendirmeyi yaptık. Sosyal medyadaki görüntüler ve yorumlar aslında bir sefer güvenliğinin zafiyeti olduğu şeklinde yansıtıldı. Fakat kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Birçok aşamada hem sefer iptalleri hem de yolculuk tecrübesi kontrol edilmekte ve belirli programlardan geçirilmekte. O yüzden yansıtıldığı ya da yorumlandığı şeklinde bir zafiyet söz konusu olmadı. Denizde yolculuk; hem çevreci, hem rahat, hem konforlu bir alternatif. İDO olarak denizde vatandaşlarımızın güvenli yolculuğu için tüm tedbirleri aldığımızı belirterek tüm yolcularımızı, gemilerimize seyahate davet ediyoruz." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)