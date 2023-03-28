İstanbul’da feribotun oluşturduğu dalga, balıkçı teknesini batırdı İDO feribotunun iskeleye yanaşırken oluşturduğu dalga, sahilde bağlı bulunan bir balıkçı teknesini batırdı. Teknenin battığı anlar balıkçılar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İHA

Bursa-İstanbul arasında otomobil taşıyan Osman Gazi-1 Feribotu, dün Yenikapı’ya yanaşırken büyük dalgalar oluşturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı S.S. Eminönü Su Ürünleri Kooperatifi’ne bağlı olan balıkçı tekneleri, feribottan kıyıya doğru gelen dalgalarla savruldu.

Dalgalara karşı koyamadı, battı

Balıkçı teknelerinden biri, dalgalara karşı koyamayarak battı.

2 tekne ise kıyıya vurarak ağır hasar gördü.

Teknenin battığı anlar balıkçılar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

"Yavaş diyoruz yavaş, battı ulan tekneler"

Bu anları kayıt altına alan kişinin “İnşallah kırar, inşallah parçalar. Çekiyorum şu an. Yavaş diyoruz, yavaş. Battı ulan tekneler. Ben söylüyorum, yavaş diyorum, al battı.” dediği duyuldu.

Zarar 1 milyon TL

Teknelerde toplam 1 milyon TL’ye yakın zarar meydana gelirken, kooperatif ile İDO arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.