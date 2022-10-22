İstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 tutuklu

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeniden yapılanmasına yönelik alınan ihbarda, örgüte finansal destek sağlayan 52 şüphelinin evine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Türkiye Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesini sürdürüyor.

Eli kanlı terör örgütü, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarla çözülmeye devam ediyor.

52 adrese eş zamanlı operasyon

Son olarak İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeniden bir yapılanma içerisine girdiği öğrenildi.

Bu yapılanmaya finansal destek ların adresi tespit edilerek 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

47 gözaltı

Yapılan baskında 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

21 tutuklu

DHA'nın aktarımına göre; şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandırken, 25'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 1 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.