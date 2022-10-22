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    İstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 tutuklu

    FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeniden yapılanmasına yönelik alınan ihbarda, örgüte finansal destek sağlayan 52 şüphelinin evine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
    • 22.10.2022 - 08:34
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    İstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 tutuklu

    Türkiye Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesini sürdürüyor.

    Eli kanlı terör örgütü, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarla çözülmeye devam ediyor.

    52 adrese eş zamanlı operasyon

    Son olarak İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeniden bir yapılanma içerisine girdiği öğrenildi.

    Bu yapılanmaya finansal destek ların adresi tespit edilerek 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    47 gözaltı

    Yapılan baskında 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

    21 tutuklu

    DHA'nın aktarımına göre; şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandırken, 25'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 1 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

    İstanbul da FETÖ operasyonu: 21 tutuklu #1

     


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