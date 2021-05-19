İstanbul'da FETÖ soruşturması adı altında rüşvet alan şahıslar yakalandı

FETÖ soruşturmasında isminin yer aldığını söyledikleri iş insanından 100 bin dolar isteyen 2 avukat ve 4 polis gözaltına alındı.

İstanbul'daki iş adamı S.Ç., adının FETÖ soruşturmasında geçtiği beliritilerek 6 kişiyle görüştü.

S.Ç., kendisiyle görüşen, adının FETÖ soruşturmasında yer aldığını, irtibatta oldukları polis memurlarıyla dosya hakkında takipsizlik kararı verilmesini sağlayacaklarını söyleyen iki avukatın, bunun karşılığında 100 bin dolar istediklerini öne sürdü.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Savcılığın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, iddiaya ilişkin çalışma başlattı.

RÜŞVET İSTEYEN ŞAHISLAR GÖZALTINDA

Polis, şikayet dilekçesinde isimleri yer alan 2'si avukat 4'ü polis memuru 6 kişiyi, rüşvet istemek ve rüşvete aracılık etme suçundan gözaltına aldı.