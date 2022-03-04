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- İstanbul'da FETÖ'nün öğrenci evleri yapılanmasına operasyon
İstanbul'da FETÖ'nün öğrenci evleri yapılanmasına operasyon
FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün güncel öğrenci evlerinin yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 41 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 04.03.2022 - 16:34
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY güncel öğrenci evlerinin yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturmalar sürüyor.
10 FARKLI ADRESE BASKIN YAPILDI
Soruşturma kapsamında Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Üsküdar ve Kadıköy'de bulunan 10 farklı adresle irtibatlı/iltisaklı şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı verildi.
41 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ekipler tarafından İstanbul merkezli Gaziantep, Denizli, İzmir ve Osmaniye de dahil 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 41 kişi gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmaları için çalışmalar devam ediyor.