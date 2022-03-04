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    İstanbul'da FETÖ'nün öğrenci evleri yapılanmasına operasyon

    FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün güncel öğrenci evlerinin yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 41 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 04.03.2022 - 16:34
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    İstanbul'da FETÖ'nün öğrenci evleri yapılanmasına operasyon

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY güncel öğrenci evlerinin yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturmalar sürüyor.

    10 FARKLI ADRESE BASKIN YAPILDI

    Soruşturma kapsamında Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Üsküdar ve Kadıköy'de bulunan 10 farklı adresle irtibatlı/iltisaklı şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı verildi.

    41 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Ekipler tarafından İstanbul merkezli Gaziantep, Denizli, İzmir ve Osmaniye de dahil 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 41 kişi gözaltına alındı.

    Diğer şüphelilerin yakalanmaları için çalışmalar devam ediyor.

    İstanbul da FETÖ nün öğrenci evleri yapılanmasına operasyon #1


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