İstanbul'da FETÖ'nün öğrenci evleri yapılanmasına operasyon

FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün güncel öğrenci evlerinin yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 41 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY güncel öğrenci evlerinin yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturmalar sürüyor.

10 FARKLI ADRESE BASKIN YAPILDI

Soruşturma kapsamında Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Üsküdar ve Kadıköy'de bulunan 10 farklı adresle irtibatlı/iltisaklı şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı verildi.

41 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından İstanbul merkezli Gaziantep, Denizli, İzmir ve Osmaniye de dahil 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 41 kişi gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmaları için çalışmalar devam ediyor.