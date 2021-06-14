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- İstanbul'da FETÖ'nün ‘Sur İçi Avukatlar Grubu’nun sorumlusuna gözaltı
İstanbul'da FETÖ'nün ‘Sur İçi Avukatlar Grubu’nun sorumlusuna gözaltı
FETÖ/PDY ‘Sur İçi Avukatlar Grubu’nun sorumlusu olduğu iddia edilen avukat Erdal M. ve eşi A.M., kaldığı hücre evinde yakalandı.
- DHA
- 14.06.2021 - 12:03
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Haziran Cuma gecesi, FETÖ'ye yönelik Gaziosmanpaşa’da tespit edilen örgüte ait eve operasyon düzenlendi.
2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Operasyonda, ‘Sur İçi Avukatlar Grubu’nun sorumlusu olduğu öne sürülen avukat Erdal M. ve eşi A.M., yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekiplerince evde yapılan aramalarda, 216.5 gram altın, 3 tam altın, 1 altın kolye,1 çeyrek altın, 5 bin 620 dolar, 500 euro, 8 bin 400 lira, 3 cep telefonu, 2 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 1 hard disk, 3 tablet ve 7 flash bellek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Operasyon anı ise kameralara yansıdı.