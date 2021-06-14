İstanbul'da FETÖ'nün ‘Sur İçi Avukatlar Grubu’nun sorumlusuna gözaltı

FETÖ/PDY ‘Sur İçi Avukatlar Grubu’nun sorumlusu olduğu iddia edilen avukat Erdal M. ve eşi A.M., kaldığı hücre evinde yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Haziran Cuma gecesi, FETÖ'ye yönelik Gaziosmanpaşa’da tespit edilen örgüte ait eve operasyon düzenlendi.

2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Operasyonda, ‘Sur İçi Avukatlar Grubu’nun sorumlusu olduğu öne sürülen avukat Erdal M. ve eşi A.M., yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerince evde yapılan aramalarda, 216.5 gram altın, 3 tam altın, 1 altın kolye,1 çeyrek altın, 5 bin 620 dolar, 500 euro, 8 bin 400 lira, 3 cep telefonu, 2 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 1 hard disk, 3 tablet ve 7 flash bellek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyon anı ise kameralara yansıdı.