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İstanbul’da film atölyesinde yangın çıktı

İstanbul’da film atölyesinde yangın çıktı

Film atölyesinin olduğu binada kaynak çalışması yapıldığı esnada çıkan yangın, paniğe neden oldu. İçeride mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.