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    İstanbul’da film atölyesinde yangın çıktı

    Film atölyesinin olduğu binada kaynak çalışması yapıldığı esnada çıkan yangın, paniğe neden oldu. İçeride mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 13:46
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    İstanbul’da film atölyesinde yangın çıktı

    İstanbul’un Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi Yazarlar Sokak üzerinde bir film atölyesinin olduğu binada, kaynak çalışması yapıldığı esnada yangın çıktı.

    Alevler kısa sürede büyüdü, dumanlar etrafı sardı.

    Çevredeki vatandaşlar dumanları fark edince ekiplere haber verildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Mecidiyeköy itfaiye istasyonu ve Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yoğun duman nedeni ile içeride mahsur kalanları kurtarmaya başladı.

    İstanbul’da film atölyesinde yangın çıktı #1

    PENCEREDEN KURTARDILAR

    Binadan çıkamayan 2 kadın, itfaiye ekipleri tarafından pencereden çıkartılarak kurtarıldı.

    Ambulansa alınan kadınlar, sağlık kontrollerinden geçirildi. Vatandaşlar ve atölyede çalışanlar ise büyük panik yaşadı.

    İstanbul’da film atölyesinde yangın çıktı #2

    SAYIM YAPTIRDI

    İçeriye girmek isteyen film atölyesinin sorumlusu, ekiplerin izin vermemesi üzerine yerde oturarak çaresizce yanan atölyeyi izledi.

    Çalışmaların ardından atölye sorumlusu, "İçeride başka birileri kaldı mı?” diyerek ekip arkadaşlarına sayım yaptırdı.

    İstanbul’da film atölyesinde yangın çıktı #3

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Alevlerin söndürülmesinin ardından, duman tahliyesi için çalışmalara başlandı. Polis, yangınla ilgili çalışma başlattı.

    İstanbul’da film atölyesinde yangın çıktı VİDEO

    İstanbul’da film atölyesinde yangın çıktı #4

    İstanbul’da film atölyesinde yangın çıktı #5

    İstanbul’da film atölyesinde yangın çıktı #6

    İstanbul’da film atölyesinde yangın çıktı #7

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