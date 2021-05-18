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- İstanbul’da film atölyesinde yangın çıktı
İstanbul’da film atölyesinde yangın çıktı
- İHA
- 18.05.2021 - 13:39
- Güncelleme : 18.05.2021 - 13:46
İstanbul’un Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi Yazarlar Sokak üzerinde bir film atölyesinin olduğu binada, kaynak çalışması yapıldığı esnada yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüdü, dumanlar etrafı sardı.
Çevredeki vatandaşlar dumanları fark edince ekiplere haber verildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mecidiyeköy itfaiye istasyonu ve Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yoğun duman nedeni ile içeride mahsur kalanları kurtarmaya başladı.
PENCEREDEN KURTARDILAR
Binadan çıkamayan 2 kadın, itfaiye ekipleri tarafından pencereden çıkartılarak kurtarıldı.
Ambulansa alınan kadınlar, sağlık kontrollerinden geçirildi. Vatandaşlar ve atölyede çalışanlar ise büyük panik yaşadı.
SAYIM YAPTIRDI
İçeriye girmek isteyen film atölyesinin sorumlusu, ekiplerin izin vermemesi üzerine yerde oturarak çaresizce yanan atölyeyi izledi.
Çalışmaların ardından atölye sorumlusu, "İçeride başka birileri kaldı mı?” diyerek ekip arkadaşlarına sayım yaptırdı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Alevlerin söndürülmesinin ardından, duman tahliyesi için çalışmalara başlandı. Polis, yangınla ilgili çalışma başlattı.
İstanbul’da film atölyesinde yangın çıktı VİDEO