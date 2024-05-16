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İstanbul'da film seti ekipmanlarının bulunduğu depoda yangın çıktı

İstanbul'da film seti ekipmanlarının bulunduğu depoda yangın çıktı Film seti ekipmanlarının bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederken, apartman dairesinde mahsur kalan anne ve bebeği kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.