İstanbul'da film seti ekipmanlarının bulunduğu depoda yangın çıktı

İHA
İstanbul'da korkutan yangın...
Şişli ilçesinde 7 katlı bir binanın zemin katındaki film seti ekipmanlarının bulunduğu depoda saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale etti
Yangının kısa sürede büyümesi ile ortalığı yoğun duman kapladı.
Vatandaşlar panik yaşarken, itfaiye ekipleri deponun kepengini testere yardımıyla keserek içeri girdi.
Anne ve bebeğin sağlık durumları iyi
Deponun üzerindeki dairelerden birinde mahsur kalan bir anne ve bebeği, itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı.
Büyük korku yaşayan anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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