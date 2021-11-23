İstanbul'da fırında doğalgaz patlaması yaşandı

Sabah saatlerinde fırında patlama oldu. Patlama sırasında dükkanda bulunan kişi, yaşadıklarını anlattı.

İstanbul Ataşehir'de bir fırında patlama meydana geldi.

Mevlana Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde doğalgaz patlaması yaşandı.

FIRINDA PATLAMA

Haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, polis, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

5 katlı binanın altında bulunan fırında yaşanan patlamanın etkisiyle camlar kırıldı, yan taraftaki iş yerinde de maddi hasar meydana geldi.

İŞ YERİNE GİDEN DOĞALGAZ KESİLDİ

Sabah 06.30 sularında patlamanın yaşandığı iş yerinin önü güvenlik şeridiyle kapatıldı, İGDAŞ ekipleri iş yerine giden doğalgazı kesti. Bir kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

OLAY ANINI ANLATTI

Patlamada çalıştıkları iş yerinde maddi hasar oluştuğunu söyleyen Gökhan Berik, "Biz tezgahtaydık bir anda patlama oldu. İş yerimizin üst katında çökme oldu. Baya zararımız var. Çok şiddetli bir patlamaydı." şeklinde konuştu.

Ekiplerin, patlama nedeniyle kullanılamaz hale gelen iş yerinde inceleme yaptığı kaydedildi.