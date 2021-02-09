İstanbul’da fırtına: Esenler'de çatının düşme anı kamerada

Birçok apartmanın çatısı şiddetli rüzgarın etkisiyle uçarken, çatlılar park halinde olan araçların üstüne düştü. Bir çatının düşüşü ve aracın kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar birçok ilçede çatıların uçmasına ve ağaçların devrilmesine neden oldu.

Esenler’de de birçok apartmanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

SANİYELERLE KURTULDU

Çatılar sokakta park halinde bulunan birçok aracın üstüne düşerken Menderes Mahallesi’nde bir araç seyir halindeyken hızlanarak çatı parçalarından son anda kaçtı.

O anlar anbean kameraya yansıdı.

Esenler'de çatının düşme anı İZLE

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Park halindeki araçlar ve apartmanlarda maddi hasar oluşurken, yaşanan olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Çatıdan düşen parçaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.