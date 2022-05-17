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    Haliç'te 16 yaşındaki genç denize düştü

    Haliç tarafında arkadaşlarıyla gezip deniz kıyısında sohbet eden 16 yaşındaki genç, arkadaşlarıyla şakalaşırken denize düştü. Genci devriye gezen deniz polisi kurtardı.
    • 17.05.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 10:58
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    Haliç'te 16 yaşındaki genç denize düştü

    İstanbul'da Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü civarında 16 yaşındaki Bedri Y., arkadaşlarıyla sohbet etmek için sahil kenarına geldi.

    Kıyıya fazla yanaşan genç, arkadaşlaşlarıyla şakalaşırken dengesini kaybederek denize düştü.

    Yardımına deniz polisi yetişti

    Suda çırpınan ve karaya çıkamayan genci, o esnada devriye gezen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri kurtardı. Kurtarma sırasında gencin arkadaşlarının “saçın bozuldu” diyerek dalga geçmesi “pes” dedirtti.

    Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine Deniz Polisi sevk edildi. Atılan halata tutunan kişi, botla Balat Sahili'ne çıkarıldı. Orada bulunan sağlık ekiplerine teslim edilen gencin, herhangi bir sağlık problemi olmadığı öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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