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    İstanbul'da fren yerine gaza basan sürücü, zor kurtuldu

    Otomobiliyle fren yerine gaza basınca ortalığı adeta savaş alanına çeviren sürücü birçok yere çarptıktan sonra sitenin bahçesine uçtu. En son duvara çarparak ancak durabilen sürücü, yaralı kurtuldu.
    • İHA
    • 09.07.2021 - 10:08
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 10:30
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    İstanbul'da fren yerine gaza basan sürücü, zor kurtuldu

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde sabah saatlerinden evinden çıkan Kadriye M., otomobiline binerek yola çıktı.

    Kadın sürücü bir süre ilerledikten sonra sokak üzerindeki bir binanın önümdeki alana aracını park etmek istedi. Ancak fren yerine gaza basan sürücü bir iş yerinin tabelasını yerinden söktü.

    FREN YERİNE GAZA BASTI

    Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, trafoya çarptıktan sonra korkulukları aşarak bir binanın bahçesine uçtu.

    Akıllara durgunluk veren olayda otomobil binaya çarparak durabildi. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçtaki kadın yaralandı.

    Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan kadın, bir süre şok geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    ORTALIK ADETA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

    Vatandaşların şaşkınlık yaşadığı kazada bahçeye uçan otomobil, çekici ve vinç yardımıyla kurtarıldı. Hava yastıkları da patlayan araç, emniyet otoparkına

    İstanbul'da fren yerine gaza basan sürücü bahçeye uçtu ViDEO


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