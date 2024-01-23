İstanbul'da fren yerine gaza basınca bina boşluğuna uçtu

İstanbul'da Beşiktaş Kültür Mahallesi’nde geçtiğimiz ay meydana gelen kazada, sabah saatlerinde 34 CEG 785 plakalı otomobille yokuş aşağıya seyreden Özgül Tuygun, iddiaya göre fren yerine gaza bastı.
Kontrolden çıkan araç, yokuşun sonundaki korkulukları kırdıktan sonra yaklaşık 8 metreden aşağıya uçtu.
O esnada zemin kattaki bir dairenin demirliklerine çarparak penceresini kıran araç, aşağıya düşerek durabilmişti.
Fren yerine gaza basınca aşağı düştü
Kaza sonucu sürücü Tuygun araç içerisinde sıkışırken, sesleri duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadın sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özgül Tuygun, ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bina sakinleri şaşkına döndü
Aracı gören bina sakinleri ise şoke olurken, boşluktaki otomobil çekici yardımıyla yarım saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkartılmıştı. Araç ardından emniyet otoparkına götürülmüştü.
Ön cama çarpması nedeniyle başından yaralanan kadının tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti.
Yaşanan o feci kazanın ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kadın sürücü kullandığı araçla frene basmadan korkulukları kırıp bina boşluğuna uçuyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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