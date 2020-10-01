İstanbul'da freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Freni boşalan nakliye kamyonunun, park halindeki 5 araç ve 1 motosiklete çarparak durabildiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, freni boşalan park halindeki 34 KIG 89 plakalı nakliye kamyonu yokuş aşağı kaymaya başladı.

Kamyon, park halinde bulunan 5 otomobil ve bir motosikleti önüne alarak metrelerce sürükledi.

BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Kazayı gören araç sahipleri şoka girerken, olay sırasında caddede hiçbir vatandaşın olmaması ise büyük bir faciayı önledi. Arabalarda büyük hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaza ise bir sitenin güvenlik kamerası ile görüntülendi.

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